選戰最後倒數，有議員候選人指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧疑關說性侵犯案件。蘇巧慧今天陪同副總統蕭美琴到林口竹林山觀音寺參拜後受訪表示，這件事情很簡單，他們完全不認識這個人，就是一個民眾打電話到服務處陳情，助理去了解發現是性侵犯後，立刻停止後續任何動作，既沒有後續指示，也沒任何關心，這件事情就到這裡為止。

蘇巧慧說，現在為了選舉扯東扯西，講得好像服務處做了後續很多不當動作，這完全是扭曲、完全是抹黑，選舉不需要這樣。

蘇巧慧說，最後四天還是希望大家談大家喜歡聽的政見跟願景，談城市的希望，這才是這一次選戰的主軸。