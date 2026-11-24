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黃世杰緊咬古振豐逼張善政切割 張：早說不支持 換黃交代了
2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰連日深夜發文，猛攻國民黨桃園市議員候選人古振豐昔日妨害性自主爭議，要求藍營桃園市長張善政表態；張今表示，他已經不只一次講「我不支持古振豐」，也請黃把他在市府任職時的8口埤塘光電爭議講清楚。
黃世杰臉書發文指出，國民黨議員候選人古振豐爭議揭露將近一週，但國民黨到現在都沒有撤回推薦，沒有開除黨籍，張善政跟古振豐的合體看板依然高掛，張的團隊照樣跟古振豐團隊聯合拜票，聯合競選總部正常營運，熱熱鬧鬧辦活動，顯然張善政並沒有停止跟古振豐聯合競選。
黃世杰說，家屬試圖把少女當年遇到的狀況說得一清二楚，但心生恐懼，這絕對不是市民朋友期待中的桃園；他也向張善政喊話「你敢不敢跟蔣萬安一樣，和古振豐劃清界線」。
張善政今早與桃園市議員張碩芳到力行市場掃街拜票。針對黃世杰隔空喊話，他態度堅定，隔空回應黃「我已經講了不只一次，請聽清楚，我不支持古振豐」。
張善政也對黃世杰喊話，「桃園8口埤塘種了光電，請把這件事交代清楚。黃世杰在鄭文燦市長任內擔任桃園市政顧問及參議，種了8口埤塘光電，也請講清楚」。
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