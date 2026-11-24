桃園市議長邱奕勝舉辦「大內壢團結晚會」。圖：諶志明翻攝

桃園市議長、國民黨中壢區市議員候選人邱奕勝昨（23）日晚間舉辦「大內壢團結晚會」，桃園市長張善政及市議員葉明月到場相挺，現場聚集支持者，高喊「凍蒜」。邱奕勝感謝鄉親長期支持，並喊出「把議長留在中壢」，全力爭取連任。

現場聚集支持者高喊「凍蒜」。圖：諶志明翻攝

談及未來地方發展，邱奕勝將鐵路地下化、內壢大車站計畫列為持續推動的重要建設，並提出改善地方交通、完善公共設施，以及強化長者福利與婦幼照顧等方向。他表示，地方建設必須一件一件完成，讓市民能夠實際感受到生活環境的改善。

邱奕勝強調，鄉親對他的期待，不只是贏得一場選舉，更希望中壢能有更好的未來。他認為，選舉只是一時，地方情義卻是一輩子，無論未來身處什麼位置，都不會忘記自己從哪裡出發，更不會忘記一路扶持他的中壢鄉親。

隨著11月28日投票日接近，邱奕勝也在晚會中向支持者懇託，呼籲選民支持市議員12號邱奕勝及市長2號張善政，盼延續地方服務與市政建設，並以「把議長留在中壢，把責任扛在肩上」表達爭取連任的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：邱奕勝大內壢造勢拚連任 張善政站台相挺展團結氣勢