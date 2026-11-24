民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開最後3天大車掃衝刺，今天上午從中正萬華出發，僅管路線昨晚才公布，不過現場仍聚集不少支持者，沿途揮手與沈互動場面熱鬧，不過也有民眾揮舞台北市長蔣萬安旗幟，不過車隊快速開過為多理會，而出發前也談到有些支持他的民眾來不及投票離開人世，強調雖有遺憾，但意志會留在世間，呼籲大家要出來投票。

沈伯洋表示，今天速度當速度會稍微比較快，通過各個商家揮手，醒大家禮拜六一定要記得出來投票，與過去大洋流車掃性質不同，與過去6場車掃一樣，主要還是以大家安全作為考量，志工、警方會不斷的提醒人行道人不要往外溢及後面不要跟車。

而現場也有不少感人小故事，今天陪同車掃張銘祐拿了一條飄帶請沈幫簽名，是因為支持者在生前不斷幫沈拉票，但來不及撐到投票前離世，家人希望能夠將簽名飄帶放在往生被旁邊陪伴；還有一個住院中的99歲阿嬤，她也很希望說投票那天出院去投下自己的一票。

沈伯洋表示，每一票都如此的重要，昨天呢在內湖也遇到一個已經過世支持者朋友，分享該支持者生前也一直還在拉票，他也寫了一段話給他，人生當然有很多的遺憾，但想要投票意志會留在世間，讓大家感受民主的重量跟重要性，不管支持誰，11月28日一起出來投票。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開最後3天大車掃衝刺，現場聚集不少支持者，沿途揮手與沈互動場面熱鬧，不過也有民眾揮舞台北市長蔣萬安旗幟，不過車隊快速開過為多理會。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開最後3天大車掃衝刺，今天上午從中正萬華出發，僅管路線昨晚才公布，不過現場仍聚集不少支持者，沿途揮手與沈互動，場面熱鬧。記者曾原信／攝影

有民眾看到車隊熱情衝上前，相當危險。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開最後3天大車掃衝刺，今天上午從中正萬華出發，僅管路線昨晚才公布，不過現場仍聚集不少支持者，沿途揮手與沈互動，場面熱鬧。記者曾原信／攝影