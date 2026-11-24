中國國民黨台中市長候選人江啟臣今天說，下午將發受歡迎的「台中啟程」國旗飄帶；民主進步黨台中市長候選人何欣純預告，前總統蔡英文明天陪同車隊掃街，歡迎支持者展現熱情。

江啟臣海線大車掃，上午與國民黨台中市議員候選人李文傑與楊啟邦從大甲區出發車掃拜票，接受媒體聯訪表示，國旗飄帶很受歡迎，可在服務處、競選總部索取，下午會在豐原慈濟宮發放，選前之夜也有國旗飄帶。

何欣純上午在豐原水果批發零售市場拜票表示，曾住豐原的蔡英文明天下午到豐原陪同車掃，路線安排蔡英文熟悉的中正路、中山路、廟東夜市及住過的社區。

至於國民黨籍立法委員顏寬恒等同步在社群網站臉書（Facebook）發文質疑何欣純在補助長者全民健康保險費的表決紀錄等，何欣純表示，很遺憾對方陣營還是抹黑、造謠。大家唾棄負面選舉，她堅持以說政見正面手法打選戰。

她說，台中已編列長者健保補助預算，她會延續並確實執行，並擴大敬老愛心卡使用範圍。