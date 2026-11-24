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彰化最後衝刺！魏平政妻女助攻、陳素月凌晨拜票、邱建富車掃到傍晚
彰化縣長選舉本周六登場，各陣營把握投票前最後時間衝刺。國民黨候選人魏平政妻子、女兒及其他家人投入助選，接連前往夜市、路口拜票；民進黨候選人陳素月今天凌晨3點前往埔心魚市場，向承銷人員爭取支持；無黨籍候選人邱建富則與家人、支持者兵分多路，一早展開車隊掃街及路口拜票，持續到傍晚。
魏平政的妻子許鈺茹平時擔任高檢署檢察官，考量公務身分，過去鮮少公開露面。隨著投票日逼近，許鈺茹近日特別請假多日投入輔選，昨晚間與女兒魏敬倫及競選團隊前往永靖夜市掃街拜票。
她背起「小蜜蜂」麥克風，向攤商及逛夜市民眾問好、懇託支持。今早母女倆再現身彰化縣議會旁路口，魏平政的二哥、二嫂也加入助選行列，眾人向往來民眾拱手致意、鞠躬拜票。許鈺茹表示，希望透過直接互動爭取更多選民認同。
陳素月今天凌晨3點前往埔心魚市場拜票，向承銷人員及彰化區漁會工作人員問候。她表示，凌晨許多人還在睡夢中，魚市場卻早已熱鬧展開拍賣，埔心魚市場交易量居全國第三，經營績效則是全國第一，工作人員一早就投入魚貨拍賣，提供消費者新鮮食材，十分辛苦。
她指出，彰化除了養殖漁業，也有許多出海作業的漁民，漁業是重要產業，未來將配合區漁會提供更好的服務，協助產業發展。
邱建富今天一早從二林衛生所前路口出發，向鄉親問好，隨後展開車隊掃街，行經二林、大城、竹塘、溪州、北斗、埤頭等鄉鎮，預計持續到傍晚；妻子及姊妹則兵分二路，前往金馬路、彰美路口拜票。
邱建富的「富友姐妹會」也持續投入選戰，昨在車站前快閃演出「彰化富」舞蹈後，今天再到各路口站點拜票。會長蔡慧玲表示，舞蹈至今已演出超過百次，從大型活動、街頭宣傳到各地行程都有姊妹身影，平時也透過路口站點、市場掃街展現支持，即使天氣轉涼，仍不減熱情。
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