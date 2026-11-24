2026九合一選舉將於11月28日登場，各地候選人正把握最後時間積極拉票。不過，台東一名縣議員候選人的競選布條，卻意外成為網友討論焦點，有民眾前往台東金崙溫泉遊玩時，發現縣議員候選人羅春明的競選布條上，竟印著「尺寸22CM」字樣，讓他好奇發文詢問背後含意，沒想到引發網友歪樓，連候選人的妻子、女兒都出面回應。

一名網友在Threads發文表示，自己前往台東金崙溫泉時，意外發現一面相當吸睛的競選布條。照片中，參選台東縣議員第9選舉區的1號候選人羅春明，除了印上姓名及競選資訊外，在紅色候選人號次旁，竟還標註「尺寸22CM」，讓原PO一頭霧水，忍不住詢問「有居民可以好心透露一下尺寸22CM指的是什麼嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛發揮想像力，留言區瞬間歪樓，「22CM是已經把原住民加成35%算進去了嗎？」、「如果上面是打3CM，應該會馬上更正」、「會不會是大鳥村的人」、「這個22公分有賄選的嫌疑」、「展現優勢」、「用這個當作競爭好像也蠻公平的」、「精準捕捉女選民的心理，算是有心的選舉部署」、「不用選，他贏了」，各種幽默回應讓不少人笑翻。

不過，也有熟悉設計及印刷的網友出面解惑，指出這行文字其實可能是製作時留下的尺寸標註，用來表示紅色候選人號次的圓圈直徑大小，推測是廠商輸出時忘記關閉備註圖層，才讓「尺寸22CM」一起印在布條上。

眼見討論越來越熱烈，有網友透露，羅春明的女兒已出面說明，坦言這是廠商製作時不小心出現的小失誤，考量競選經費已經花下去，若直接丟棄實在太浪費，因此決定繼續使用，沒想到意外成為網友討論焦點。她還幽默表示，「尺寸是個美麗的誤會，服務鄉親的誠意可是貨真價實」，除了感謝網友的關注，也邀請大家有空到台東南迴走走。

根據自由時報報導，羅春明本人也出面澄清，表示這批布條是在追加製作50份時發生印刷錯誤，原本認為沒有太大影響，因此未撤下重印，沒想到大家的注意力竟全放在「尺寸」上。他強調，自己過去擔任8年鄉民代表，向來重視實際服務，並非刻意透過這種方式吸引選民注意。

由於已陸續接到民眾來電查證「真的假的？」，羅春明表示自己一律回答「老婆最清楚」。至於在部落經營早餐店的羅太太表示，面對客人詢問此事，她一律回答「很榮幸啊！」，讓現場眾人笑成一團。