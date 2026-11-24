台東縣長選戰除了產業、交通及福利政策，地方文化發展也成為候選人關注焦點。民進黨候選人陳瑩提出設置「設計長」、研議「一日文化假」，並將植樹納入地方基礎建設；國民黨候選人吳秀華則與後山文化工作協會交流文化十問，針對台東文學館、文學人才培育、傳統工藝及文化保存等議題交換意見，並簽署同意書，表達推動地方文化發展的共同意願。

陳瑩今天在競選總部舉辦「回應文化十問暨文化政見說明記者會」，以交響樂團指揮比喻縣長角色，認為縣長不必擅長每項專業，但必須了解不同領域特質，整合資源、協調各局處合作。她指出，台東有原住民族七大族群，以及客家、新住民等多元文化，公共治理必須建立在對不同族群文化的了解、認同與尊重。

她提出在縣府設置「設計長」，統籌城鄉公共空間美感、安全標準及無障礙設計，將設計思維納入政策決策，串聯交通、觀光及產業等局處，讓縣府從活動主辦者，進一步成為民間設計提案的支持者及文化生態的協作者。

文化扎根方面，陳瑩主張持續推動「台東學」，促進各鄉鎮及族群對話，爭取台灣設計展到台東舉辦，並結合2030年東博。她也提出盤點各地特色民俗與節慶，研議「一日文化假」，鼓勵學生走出教室，實際參與祭典、接觸傳統，讓文化不只被保存，更能世代延續。

環境政策方面，陳瑩提出「山海共森、森林生活」願景，將植樹視為地方基礎建設，主張普查平地樹冠覆蓋率，優先在學校、市場、醫院、車站及長照等空間增加樹蔭，並依不同環境建立韌性植栽標準，在農業產區規劃複層防風林帶，降低焚風與強風對農作物的影響，也提出建立「樹木戶口名簿」，推動專業養樹及木資源循環利用。

吳秀華方面，後山文化工作協會理事長林勝賢日前也受邀前往吳秀華競選服務處，雙方針對台東文學館設置、在地文學人才培育、文學營、傳統手工藝、原住民藝術，以及文化出版與保存等議題深入交流，並就協會提出的「台東後山文化工作協會十問」交換意見，會中共同簽署同意書。

吳秀華表示，台東擁有豐富自然景觀、多元族群文化及深厚人文歷史，文化不應只是活動或節慶，更需要長期制度支持與資源投入。針對文學館、文學人才培育及文學營等建議，她表示，若當選縣長，將積極研議推動，結合地方文化團體、學校及在地創作者力量，逐步完善文學發展環境。

她指出，文學館不應只是保存作品的空間，也應成為創作交流、人才培育及文化傳承基地。此次簽署同意書，代表雙方對台東文化發展的共同承諾，未來希望透過公私協力，讓在地作家、文史工作者及年輕創作者有更多發揮空間，讓土地故事、族群記憶與生活文化持續傳承。