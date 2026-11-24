國民黨新北市長候選人李四川昨以車隊到汐止、萬里、金山掃街，今早再到汐止中正市場拜票，緊握攤商和採買民眾的手，尋求支持。

李四川「海納百川」車隊掃街，昨安排前往汐金萬拜票。談及汐止發展藍圖，重申加速捷運汐東線往南銜接環狀線東環段，打通汐止與汐科的交通瓶頸，串聯基隆捷運，提升汐止鄉親通勤便利性，並透過交通及產業建設，打造新北AI科技產業廊帶，帶動更多高科技產業進駐新北，促進青年在地就業。

金山、萬里擁有漂亮的海岸線，觀光資源豐富，李四川指出，先前已提出「青春山海線2.0」，透過周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，串聯新北的特色景點，讓遊客「一券暢遊新北」，創造更多商機，也讓更多年輕人願意留在家鄉工作，讓每一個認真打拚的人，都能在這片土地上安居樂業。

李四川今天上午9時前往汐止濟德宮參拜，接著由立委廖先翔陪同，走進中正市場拜票。國民黨市議員候選人白珮茹及何元楷、民眾黨市議員候選人陳語倢、無黨籍市議員候選人黃瑞傳也在拜票行列中，向選民尋求支持。

國民黨新北市長候選人李四川今早前往汐止濟德宮參拜，接著由立委廖先翔陪同，走進中正市場拜票。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早再到汐止中正市場拜票，緊握攤商和採買民眾的手，尋求支持。記者邱瑞杰／攝影