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選前之夜是否有神祕來賓？蔣萬安賣關子：讓我保密一下
選戰倒數四天，民進黨台北市長候選人沈伯洋的選前之夜，確定選在台北市議會前舉辦，但因台北市政府前的市府路路權，傳27至29日被藍營借走，蔣選前之夜是在凱道舉辦，蔣也被問到是否刻意來卡？蔣萬安說，其實團隊都是依照很早相關的規畫，來借用場地。
另外，因為對手沈伯洋的選前之夜，已經預告會有非常多不可能在選前之夜上台的非政治人物登場，蔣萬安今天也被到選前之夜規畫，是否有讓大家眼睛一亮的來賓？蔣萬安今天仍賣關子，表示「讓我保密一下。」
另外，對於外界先前評估，台股可能影響年輕上班族的投票意向？蔣萬安今天也被問到，怎麼看執行長黃仁勳回歸，是否也對選情有幫助？蔣萬安說，市府和輝達之間的合作不受影響，「我們也都有高度的默契。」
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