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蔣萬安、沈伯洋連3天車掃 警：彈性調整號誌並籲民眾站人行道
藍、綠台北市長候選人即起一連3天進行傳統大車掃，台北市警察局交通警察大隊表示，車隊今天將行經松山信義和中正萬華等8個行政區，將彈性調整號誌，並請民眾站立於人行道。
交通警察大隊發布新聞稿表示，北市選戰進入倒數階段，國民黨籍台北市長蔣萬安和民進黨台北市長候選人沈伯洋均將於今天上午9時至下午5時（視狀況提前或延後）舉辦「車輛掃街遊行」，預計行經中山、大同、松山、信義、中正、萬華、文山及大安等8個行政區。
蔣萬安隊伍預計進行松山、信義、中山及大同等區車掃活動，沿途經過八德路、長安東西路、復興北路、民生東路、信義路、南京東路、永吉路、松山路、松隆路、松仁路、莊敬路、松德路、忠孝東路、中山北路、承德路、建國北路、長春路、新生北路、林森北路、民族東、西路、北安路、明水路、民權東、西路、錦西街、華陰街、塔城街等市區主要道路。
沈伯洋預計進行萬華、中正、文山及大安等區車掃活動，沿途經過和平東西路、羅斯福路、汀州路、愛國東路、杭州南路、西藏路、萬大路、桂林路、環河南路、西園路、中華路、艋舺大道、木柵路、木新路、興隆路、金山南路、信義路、基隆路、辛亥路、復興南路、市民大道、敦化南路及忠孝東路等市區主要道路。
交通警察大隊表示，為兼顧交通順暢與用路人安全，將視現場車流狀況，彈性調整號誌及交通疏導，籲請參與民眾站立於人行道，勿逕自穿越馬路，也請駕駛人注意行車安全，配合現場執勤員警及義交指揮引導，以維活動期間交通秩序。
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