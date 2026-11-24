國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議送醫，民眾黨主席黃國昌今天表示，過去在藍白合作的過程當中，徐欣瑩沒有做到承諾的事情，民眾黨無法接受也表達遺憾，希望對方能夠早日康復，面對民進黨透過司法檢調大動作介選，我們當然會站在正義的那一邊。

針對助理涉嫌非法散布性影像遭檢警偵辦，徐欣瑩絕食抗議，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，司法介選到了明目張膽的地步，要向政府表達最強烈抗議。

黃國昌今天在廣播節目「千秋萬事」專訪說，民眾黨早已清楚表達，竹北的事情影響非常大，但是不管怎麼苦口婆心，當時聽的人完全不為所動，對於民眾黨來說，一碼歸一碼，他在第一時間就說，在能力範圍之內，我們盡可能把效應鎖在新竹縣及竹北市，不要讓它外溢。

黃國昌表示，過去在藍白合作的過程當中，徐欣瑩沒有做到承諾的事情，民眾黨無法解受也表達遺憾，但是民進黨透過司法檢調大動作介選，還以違反比例原則的方式，做一些想要影響選舉結果的司法操作，在這個大是大非的原則上面，我們當然會站在正義的那一邊，不會像民進黨濫用司法檢調，想要干預選舉結果。

黃國昌說，希望徐欣瑩能夠早日康復，這是民眾黨要展現的態度，但在竹北市長選舉方面，就是全力支持民眾黨候選人邱臣遠，支持善良、守信用的人，這個價值非常重要，很感謝台北市長蔣萬安，許多過去共同奮戰的國民黨立委，在某個程度上面，大家非常清楚，竹北這一局就是全力支持邱臣遠。

針對新竹縣長選舉，黃國昌表示，民眾黨到目前為止沒有任何改變，包括徐欣瑩跟國民黨新竹縣黨部主委楊文科，他們還是繼續在做破壞過去承諾的事情，民眾黨作為一個政黨必須要有原則，除非他們有什麼大動作的改變，否則我們在新竹縣立場不會有任何改變。

隨著選戰進入倒數關頭，民眾黨不會舉辦大型造勢活動，也不會現身國民黨候選人競選場合。黃國昌昨天發起螢火蟲行動，號召全國支持者共同參與選戰影像徵件，選前之夜將在YouTube頻道透過直播完整呈現。

黃國昌說，民眾黨並非不願意幫忙站台，而是時間安排真的不可能，他當天將從花蓮出發，民眾黨前主席柯文哲從嘉義出發，兵分兩路，晚上在竹北會合，只要時間沒有衝突，都會盡量配合，他會陪同基隆市長謝國樑掃街拜票，時間能夠配合都會盡量去做，但會將民眾黨候選人排在優先順位。