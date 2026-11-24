民進黨桃園市長候選人黃世杰昨到楊梅區幼獅擴大工業區，參訪新光無人機產業園區，針對「無人機與低空經濟」產業議題與園區業者交流，允諾未來若領導市政，將扮演溝通協調角色，推動中央法規鬆綁及爭取各項資源，全力支持產業發展。

黃世杰指出，在全球「非紅供應鏈」中，台灣無人機最具競爭力的強項在於精密製造與關鍵零組件，未來將力求為桃園的青創企業提供相關系統整合研發的最佳環境。新光無人機產業園區規劃青創村、願景館，期能成為無人機產業鏈的生態系整合場域。

黃世杰強調，未來帶領桃園市政府將運用過去在中央與地方的溝通協調經驗，主動扮演企業與經濟部、衛福部、交通部、農業部等中央部會的橋樑，積極推動法規鬆綁、協助爭取工研院與資策會等法人單位設立在地檢測認證窗口。

黃世杰也提到，桃園有國門優勢，更快速可以跟國外交流，且有完整供應鏈，未來此基地更可以發揮產業功能，還要爭取國際級驗證實驗室，無論民用、商用，都要爭取研發媒合合作聯盟基地與中心。期盼讓桃園與南部亞創中心形成「南北雙引擎」，帶動台灣低空經濟的發展，也藉此讓台灣的產業進一步邁向國際舞台。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）參訪新光無人機產業園區，允未來若進市府將扮演地方中央溝通橋樑。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左3）參訪新光無人機產業園區，允未來若進市府將扮演地方中央溝通橋樑。圖／黃世杰競選辦公室提供