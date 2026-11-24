選戰進入倒數階段，新竹縣副縣長陳見賢、立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安接力力挺國民黨籍新竹縣議員王辰翔競選連任。陳見賢近日與王辰翔相遇，肯定他多年來深耕北埔、峨眉，積極爭取地方建設、農業發展及鄉親福利，並勉勵他秉持為民服務的初心。韓國瑜則透過影片稱讚王辰翔對農業與教育議題特別用心，為人親切、溫暖且熱情。蔣萬安也錄影表示，王辰翔最懂基層，不論是台三線交通改善或長輩銀髮福利，都走在最前線，呼籲鄉親支持有衝勁、有實際行動的年輕人繼續為地方打拚。

王辰翔感謝3位政壇前輩的肯定與支持。他表示，陳見賢長期關心地方事務及農民權益，是地方重要的支持力量，並經常勉勵後輩「做什麼要像什麼，政治就是要為人民服務」，這也成為他從政的重要信念。選戰進入最後階段，再獲陳見賢鼓勵，讓他更加堅定為家鄉奉獻的決心。

王辰翔也提到，韓國瑜院長秉持「勿忘世上苦人多」的精神關心基層，蔣萬安市長推動市政則展現務實態度，兩人「深耕基層、實事求是」的精神，也是他未來為民服務的核心理念。

王辰翔針對北埔、峨眉未來發展提出教育、家庭與環境3大政見。教育方面，將持續爭取偏鄉教育資源，從校園硬體、教學設備、學習空間及教育計畫著手，依各校需求逐步改善，確保孩子不因居住地而影響教育機會。

家庭照顧與社福方面，將爭取提高育兒津貼，縮小家庭照顧與公托補助落差，讓不同照顧方式都獲得支持。此外，針對罹患紅斑性狼瘡且有生育規劃的女性，也將爭取治療及凍卵補助，提供更多政策支持。

王辰翔表示，將於選前一天、11月27日下午5點，在北埔鄉車亭停車場（人文廣場）舉辦「作伙來聽歌」選前活動，邀請施文彬、曾瑋中、張瀞及龍宣亘等藝人演出，透過音樂與親子活動帶來藝文饗宴。他也懇請北埔、峨眉鄉親支持，讓他繼續為地方建設與民眾福祉努力。

蔣萬安也錄影表示，王辰翔最懂基層，不論是台三線交通改善或長輩銀髮福利，都走在最前線，呼籲鄉親支持有衝勁、有實際行動的年輕人繼續為地方打拚。圖／王辰翔提供