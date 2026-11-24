選舉倒數幾天，各候選人全力衝刺。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方在選前最後一周展開竹縣大車掃，首站選在竹北，回到3年多前給他機會的市民身邊，車隊沿街前行，民眾熱情揮手喊「加油！」。鄭朝方站在車上揮手致意，他表示，這趟車掃從竹北出發，最想先向市民說一聲謝謝，感謝大家3年多前願意把治理這座城市的責任交付給他。

鄭朝方說，市民給他一個機會，他就要用一件件做得到、看得見的改變來回報。從黃金通學線讓孩子上學多一種選擇，到市場改造讓攤商與採買的市民有更舒適的環境，再到福德圖書館為舊城添一處閱讀場域，這些都是從市民的日常出發，一步一步做出來的成果。這次車隊走過竹北，都是他努力過的建設與改變，他最珍惜的，還是是一路上走出來為他加油的市民。

鄭朝方指出，「竹北經驗，竹縣實現」，從各地鄉親的生活出發，因應各地有不同的解方，就像是竹北治理難度非常的高，從菁英匯聚的城市到老城區與鄉村，每一個區塊面對的問題都不一樣，他這幾年都非常的有限的資源，做出治理上的突破，其實民眾要看的就是那一份解決問題的態度。

鄭朝方表示，接下來將以車掃方式深入竹縣各鄉鎮市，親自向鄉親請託，爭取最大的支持。他也呼籲，11月28日，請大家和家人、朋友一起出門投票。「出門投票就會贏，竹縣的改變才會成真。」從竹北出發，走向全縣，鄭朝方盼與鄉親一起把對家鄉的期待，變成接下來4年一件件做得到的事。