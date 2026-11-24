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柯文哲送金剛經附書架...網友諷輸家 蔣萬安：想太多了
選戰倒數四天，台北市長蔣萬安昨天收到民眾黨創黨主席柯文哲送的「金剛經」、柯親筆寫的信及書架，蔣昨深夜跑完行程還拍影片分享讀金剛經心得。不過對於柯文哲送書架，被網友取其諧音諷「輸家？」蔣萬安今笑回，「這真的想太多了，不過就金剛經裡面那句話『 不取於相、如如不動』。」想太多了。
蔣萬安今天上午與國民黨松山信義議員、議員候選人大車掃，對於柯文哲送的金剛經，蔣萬安說，他昨天晚上也有特別講，在金剛經裡面有幾句，包括「不取於相、如如不動」； 「一切有為法、如夢幻泡影」，也就是不受外在各項名利、財富、或是紛擾所影響，就是讓自己的心定下來，把心放在該做的事情上面，所以他就會以這樣子的態度來期勉自己。
另外，對於親民黨主席宋楚瑜昨天也幫忙加油，蔣萬安說，他非常感謝宋主席給了很多的提點跟建議，也給他很多祝福跟支持。也看到社會各界其實有愈來愈多人站出來，他就會帶大家給他的期許全力以赴，在選戰最後階段持續的一步一腳印，爭取市民的認同。
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