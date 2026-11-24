台中5名藍營立委批民進黨台中市長候選人何欣純，在普發二萬元和中火無煤表決等事件都背離民意；何欣純今天在豐原拜票時回應表示，她覺得非常遺憾，對方的陣營還是用這樣子的抹黑的手段、拼湊的手法造謠抹黑，她覺得這個負面選舉是大家所不喜歡和唾棄。她還是堅持用正面而且說政策告訴市民朋友們，我們的願景跟政見，用正面的方式來打選戰。

何欣純今天被問此事，她嘆了口氣說還是很遺憾。她表示，對方的陣營還是用這樣子的抹黑的手段、拼湊的手法在造謠抹黑，她覺得這個負面選舉是大家所不喜歡和唾棄。她還是堅持用正面而且說政策告訴市民朋友們，我們的願景跟政見，用正面的方式來打選戰。

她表示，比如說老人健保補助為例，她一直、一直、一直早就說過，老人健保補助台中市政府的預算已編，何欣純一定會繼續延續老老人健保補助政策，而且確實執行預算。比如敬老愛心卡，她一開始就說要每月不歸零、擴大使用，使用的範圍更廣。對手也跟進了，表示這是好的政策、這個好的正向的為什麼不說呢？為什麼不好好的來跟市民朋友說這些正向對他們有力、而且是對的政策呢？他們反而都是用抹黑、拼貼的方式，再一次來用負面的選舉手法，她覺得真的是非常遺憾、非常不可取，她相信台中的市民是有絕對的智慧的。

何欣純今天早上到豐原水果批發零售市場和豐原第一零售市場拜票，並預告明天下午，前總統蔡英文將到豐原陪她一起車掃；她今天下午潭子、大雅和神岡車掃，總統府秘書長潘孟安陪同；晚上北屯和北區車掃，高雄市長陳其邁陪同。