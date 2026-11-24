選戰倒數四天，台北市長蔣萬安今天與藍營議員大車掃，第一站選在選情激烈的松山信義區，包括議長戴錫欽、議員秦慧珠、李明璇、詹為元、許原榮等一同車掃，許多網友也發現，最近蔣萬安都穿著紅色的夾克跑行程及車掃，蔣萬安今天也透露這件外套跟著他超過十年，第一次參選立委的時候就穿了這一件。

蔣萬安說，這件衣服確實穿了很久，應該超過十年，他第一次參選立委的時候就穿了這一件，因為每一次到選舉投票的時候，天氣都轉涼，所以會拿出來穿，這一件衣服非常耐穿、保暖，「不用換，就跟市長一樣。」

蔣萬安昨深夜行程結束後也拍影片提到這件外套，表示「這件是從美國帶回來的」，應該超過11年，很耐穿，車掃可以防風，外套魔鬼氈上周還整片掉下來，透露還想用雙面膠黏起來。

另外，這兩天車掃似乎狀況多，包括昨天也發生有支持者因為太熱情發生車禍，蔣萬安今天也再次提醒所有支持者，「跟我們打招一定要特別注意騎車、還有行車安全。 」