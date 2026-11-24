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選戰倒數4天！賴瑞隆市場掃攤催票 一生懸命讓高雄更好
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆在選舉最後第4天衝刺，除了車隊掃街，也把氣力擺在市場，獲許多攤商送蘿蔔，預祝好彩頭，他也幾乎攤攤光顧，告訴攤商與購物民眾，他從小在市場長大，知道大家的辛苦，希望為他催票、固票，他會為大家一生懸命。
今天賴瑞隆預訂在鼓山、鹽埕掃街，掃街前，他與競選團隊，由民進黨第五選區市議員候選人陪同，先到大社果菜市場拜票，幾乎攤攤或多或少光顧，他不是張開手掌比著5，希望獲得支持。
賴瑞隆說，如果肯定民進黨這20幾年來的建設、陳其邁市長的政績，希望大家投給他賴瑞隆和民進黨議員候選人，一起為心愛的故鄉打拚，他會用一生懸命的精神讓高雄更好、讓台灣更好。
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