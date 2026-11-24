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選前之夜鎖定議會前舉辦 沈伯洋：驚喜蠻多 可以期待
民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜確定選在台北市議會前舉辦，沈今曝選擇原因表示，原先想要借凱道、市府前但完全借不到，最終才拍板在此，也說驚喜會很多，呼籲大家能夠到現場來參加。
沈伯洋表示，最早也想要借凱道但完全沒有辦法借到，後也也想過市府，但因市府路那邊也借不到，在整個規畫設計上會有困難，後來選擇了市府再往前的仁愛路一塊，但因為還是要有，車、醫療通道等設計。才等規畫到一定程度才對外公布。
沈伯洋也強調，選前之夜驚喜會蠻多，大家可以期待，也歡迎大家能夠來現場，「大家都返鄉投票了，怕這個選前這個市民之夜沒有什麼人」。
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