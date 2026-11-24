選戰倒數4天，新北市長激戰，新北市副市長劉和然今再度助攻國民黨候選人李四川，抨擊蘇巧慧的曠世智能案爭議及翡翠水庫推光電議題，作法猶如父親蘇張昌在8年前選新北市長談深澳燃煤一樣，「那個既視感又回來了。」他要求蘇巧慧在投票前交代曠世智能案當初誰決策、相關利害關係人是否迴避，更強調「新北市的資源不是蘇家的。」

劉和然今接受媒體人謝寒冰主持的「POP撞新聞」專訪，他說8年前蘇貞昌參選新北市長時，自己擔任新北市環保局長，「當時我們反對的不是蓋電廠，我們跟台電講要蓋燃氣電廠，我們會同意」市府曾請專家分析空污擴散，評估影響可能從新北、台北一路到新竹。謝寒冰也提賴清德當年說法，「我記得那時候，賴清德還出來說，這是乾淨的煤。」

劉和然說，8年前蘇貞昌選新北，市民追問深澳燃煤會不會污染空氣，8年後蘇巧慧選新北，卻把攸關大臺北飲用水的翡翠光電稱為假議題，「那個既視感又回來了」若中央真要在翡翠水庫推光電，蘇巧慧敢替新北說不？

劉和然提到，蘇巧慧稱自己是民進黨唯一經過3次檢驗的最佳候選人，他要反問「哪3次？」他說「第一個檢視就是操守，光曠世智能投資案，「您的家族這麼早就培養你當新北市長，為什麼這件事情你不當一回事？」當年輕朋友要國家投資40萬或400萬何等不容易，都得經再三審核，國發基金與台企銀共投入曠世智能逾4千萬元，市民有權知道是怎麼決定投下去的。

劉和然指出，下一任市長將掌握新北4年預算，還要推動四環八線、大巨蛋等重大建設。曠世智能的投資決策與利益迴避如果交代不清，市民有理由追問，未來市政資源會優先用在新北市民身上，還是拿來替自己和家族的下一步鋪路？他強調，「新北市的資源是新北市民每一個人的，不是蘇家的。」