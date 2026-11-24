台北市長選戰倒數4天，尋求連任的台北市長蔣萬安今早9點展開「光榮台北 團結向前」松山信義大車掃。國民黨台北市黨部主委、松山信義議員戴錫欽被問到，蔣萬安昨替民眾黨小雞個別合體，藍營小雞會不會不公平？他說，選舉到最後時間不夠用；國民黨小雞能體諒大局為重，來讓藍白席次極大化。

戴錫欽說，大家本來都是同黨同志，沒有什麼和解問題，都是一致對外，希望市長高票連任，讓松信五席議員當選。車掃本來就是六個議員選區並分三天，國民黨小雞氣勢衝出來。

媒體問到，蔣萬安昨替民眾黨小雞個別合體，藍營小雞會不會覺得不公平？戴錫欽說，選舉到最後時間不夠用，市長競選團隊以最大可能性，不管是自己小雞、民眾黨友軍都希望充分配合，「國民黨小雞能體諒大局為重，大家一起努力。兄弟登山各自努力，來讓藍白席次極大化。」

媒體也問，車掃安排是與告急的選區來依序掃街？戴錫欽說，松信當然列為選情緊繃地方，但對於市黨部國民黨來講，六選區都是一級戰區，每個選區都不會輕忽，也會安排車掃，都不能偏廢。

另外，秦慧珠之前也有談蔣萬安少到松山信義區。戴錫欽說，市長從請假參與選戰，能跑都能跑，不可能每個市場角落都跑到，但是分身的太太石舫亘、立委們都盡可能分工合作，每個人角色扮演好、爭取勝選。