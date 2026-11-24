嘉義市東區議員選戰，現任無黨籍直播主網紅議員顏翎熹尋求連任，迎戰同樣無黨籍參選的在地美食網紅柯莉絲汀，2人日前政見發表會首度同台，讓「女網紅對決」從看板、網路聲量延伸至政策交鋒。

顏翎熹以4年議員問政經驗為基礎，提出交通、性教育、長照及青少年心理健康等政見；柯莉絲汀以8年美食自媒體經營及在地觀察為出發點，主打觀光、青年創業與市民生活改善，2人不同背景與政策訴求，成為東區議員選戰焦點。

顏翎熹4年前改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選，在網紅「小商人」支持下當選，當時因非嘉義人、選前遷戶籍，當選後未設服務處，地方經營遭質疑。為回應地方聲音，她成立服務處，強化服務與選民互動。

顏翎熹競選連任，沒有宣傳車及大量競選看板，將重心放在政策論述。她以「輕軌等6年、資料仍未補齊」諷刺輕軌進度，支持輕軌但市民眼前交通問題不能一直等，應重新檢討公車路線及班次、增加商業熱區路外停車空間，改善行人通行環境。

其他政見包括改善公園夜間照明與運動設施、推動兒少情緒教育、完整性教育及性健康管理，提出65歲以上長者助聽器補助、失智症早期篩檢及青少年心理支持服務。她還提出「單身城市走讀」，結合嘉義歷史文化、宮廟信仰及在地美食，增加外地單身男女來嘉交友機會。

柯莉絲汀以土生土長嘉義人及8年美食自媒體經營經驗參選，向民眾徵求外牆掛設競選看板，擴大選戰曝光，強調自己「沒政黨、沒派系、沒金主」，希望將走訪市場、商圈及店家的經驗帶進議會。她提出「拚觀光、挺青年、顧生活」三大政見，認為大型活動不能只追求人潮，更要帶動周邊商圈、傳統市場及小店營收，要求市府提出商圈串聯配套，公布活動效益。

青年政策方面，主張降低小型工作室及夜市攤商申請青創補助門檻，簡化行政流程，同時爭取優質企業進駐嘉義。針對育兒及生活問題，柯莉絲汀指出，公托候補人數仍有100多人，建議評估臨時托育、延長托育及假日托育服務；此外，也主張改善商圈及住宅區停車問題、校園周邊危險路口、人行道與通學動線，以及老舊公園遊具、照明和環境安全。