國民黨台中市長候選人江啟臣今天早上從大甲車掃拜票，他說「台中啟程」國旗飄帶很受歡迎，大家可在服務處總部索取，他今天下午也會到豐原慈濟宮參拜時發送，選前之夜也會有國旗飄帶，和所有好朋友們一起分享。

江啟臣今天早上在大甲車掃，台中市議員李文傑和楊啟邦陪同，江啟臣表示，台中啟程的國旗飄帶，在逢甲夜市前天晚上大家非常喜歡，因為很多人還排隊索取。平常他的服務處和總部都有很多好朋友跟鄉親來要。所以今天掃街完畢下午5點15分回到豐原的慈濟宮參拜的時候，他也會在現場，在豐原慈濟宮跟大家碰面時發送台中起城的國旗飄帶，歡迎大家一起來拿。

他說27日選前之夜也會有國旗飄帶，跟我們所有的好朋友們一起來分享，最重要的就是希望大家共同拿著這個台中起城的飄帶，一起來支持江啟臣，讓11月28日的江啟臣能高票當選，今天一起車掃的兩位議員，李文傑還有楊啟邦議員，也能繼續的高票連任，共同一起打拼，為台中的將來一起來努力。

江啟臣今天早上在大甲、大安、外埔區車掃，下午在清水、梧棲區車掃，下午到豐原慈濟宮發飄帶。