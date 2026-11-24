基隆市長藍綠激戰，昨晚公辦電視政見會雖沒有交叉詰問橋段，但國民黨現任市長謝國樑和民進黨議長童子瑋卻火力全開互轟，政壇人士觀察，謝國樑端出論文抄襲是嚴重的誠信和操守問題，投了一記「直球對決」；但童對論文卻冷處理沒回應，打出「化骨綿掌」後反攻謝十二施政缺失及跳票，他承諾不會做這些事，兩人你來我往，火藥味仍十足。

謝國樑在一開始政見申論時，除再提他的十二建設外，把火力集中批判童子瑋論文抄襲案，要求民進黨以同樣的學倫調查標準檢視，要童子瑋自清別再閃躲。

不過，童子瑋並不隨謝起舞，只談產業政策，謝國樑第二次發言再譏童閃躲，未回答非常可惜，但童仍未理會。

四年前，謝國樑首任市長打敗民進黨前立委蔡適應，當時蔡敗選政壇認為很重要關鍵因素之一就是陷入論文抄襲風暴。現在藍白聯手連三天猛轟論文抄襲，要把童子瑋打成當年林志堅2.0不言可諭。謝國樑溫和形象，昨卻罕見語氣凝重痛批論文抄襲是誠信及操守問題，還嘲諷市長應有真才實學，童子瑋一記化骨綿掌，不想讓議題發酵。

童子瑋大談產業政策、交通改善、公車路線調整等，他著重未來要做什麼，指基隆不能再當機4年，他不陷入謝國樑的泥沼，強調交通改善才是他施第一優先，對外將與台北市政府合作，透過尖峰時段包車、基隆發車等方式，解決通勤族上不了車的問題。

童子瑋最後結論洋洋灑灑提提出他上任後的十二項「不會做」的承諾，件件都打在謝國樑心坎，詳列謝受質疑或跳票的政見，將矛頭指向市府內部治理，暗批隨意調動公務員造成大逃亡；染疫慰問金與電動機車政策跳票；朝令夕改讓市民無所適從等。

產業發展的規畫，謝國樑和童子瑋都花很多時間說明，可說平分秋色，只是雙方都提到未來要設AI算力中心，但地點不同也各有主張。

針對台肥一廠設土資場爭議，兩人難得都表達反對意見，不過未來規畫，謝、童仍過招，謝國樑認狄應設AI產業園區、算力中心。但童子瑋認為算力中心要再盤點更合適的地點，台肥一廠應規畫為基隆港後勤維修基地，配合他的「基港雙心」發展計畫，整體來考量。

基隆捷運二階路線方案爭議，仍是各說各話。謝國樑說，二階路線他主張「台鐵不退場、捷運進安樂」，向童子瑋喊話「一起推動麥金路路線」；童子瑋也不跟進謝說明的路線，綜觀提基捷已討論十多年，交通建設不能只等待捷運完成，應提出短、中、長期規畫，往北北基串聯努力，逐步解決市民通勤需求。