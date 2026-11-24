台北市長選戰倒數4天，尋求連任的台北市長蔣萬安今早9點展開「光榮台北 團結向前」松山信義大車掃。外界關注該區藍營黨內李明璇、秦慧珠先前疑隔空交火插曲，以及秦慧珠與蔣萬安之間的互動。蔣萬安受訪完後則立刻與秦慧珠握手；此外，李明璇也透露，有點羨慕民眾黨小雞能獲蔣萬安單獨站台。

媒體問到今天是否會和秦慧珠上演和解？李明璇笑說，我們沒有什麼需要和解，根本沒有怎麼樣。在政見發表會就有見到面，每次見面都會主動說「嗨！秦姐」所以待會也一定是這個樣子。也希望大家一起加油，剩下四天，請所有黨員按照國民黨配票方式，讓五席全上。

媒體問，昨天蔣萬安替民眾黨小雞站台。李明璇說，確實自己還沒有單獨約到市長，但也沒辦法她沒有成立競選總部，不過也沒關係，因為藍白合是共同目標，最後剩下四天，會靠自己腳步拚到最後。

媒體追問，相較於藍營小雞是一起車掃，蔣萬安替民眾黨小雞個別站台車掃。李明璇說，是有點小小羨慕，但沒有關係，因為市長需要小草朋友們幫忙，不管是過去的反罷免、今年選戰，台北市選情危急，小草最後全力支持蔣萬安高票連任。

隨後，蔣萬安也身穿紅色防風外套到場，此時一旁秦慧珠和李明璇等松山信義議員候選人到場，蔣萬安受訪完後，最先握了秦慧珠的手，並站在一旁和支持者喊「凍蒜」。媒體也簇擁問秦慧珠要不要再握一次手，她直呼「不用不用，不用凸顯我個人，剛剛握過了。」

最後，五位議員候選人及蔣萬安則一起疊手打氣，之後便準備上車。李明璇也向媒體說「秦姐的粉紅色外套很好看。」上車掃街時，秦慧珠和李明璇也並肩站在一旁。