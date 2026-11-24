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影／沈伯洋曾說要請益 柯文哲：約見面根本沒有、一切都是虛妄
民眾黨創黨主席柯文哲今天早上到台中后里，陪台中市議員候選人連小華市場拜票，被問到台北市長候選人沈伯洋曾說，不敢找柯文哲請益，來的話會被K一頓，柯文哲反嗆他對沈伯洋是當頭棒喝，他說這半年來，沈伯洋每次都在媒體上放話說什麼要來拜訪我、要來請益可是根本就沒有，他問沈伯洋到底是透過誰來要約見面？其實根本沒有，一切都是虛妄。
媒體今天早上提問柯文哲，沈伯洋曾說不敢找柯文哲請益，來的話會被K一頓。沈伯洋昨天下午還回應表示，這個柯市長的言論總是如此的美妙並反酸，應該是要對事不對人，不需要針對他個人或人格討論。他也說選戰最後剩下5天，約請益太趕了，現在約應該會先聽市民跟攤商的聲音比較重要。
柯文哲表示，他不是言詞美妙，他是當頭棒喝。他說這半年來，沈伯洋每次都在媒體上放話說什麼要來拜訪我、要來請益，可是根本就沒有啊。所以他昨天就受不了，就直接問，柯文哲說自己綠營朋友也很多，沈伯洋到底是透過誰來要約見面？其實根本沒有，現在說剩下5天選舉行程太忙了就沒有不能來。其實是講，從頭到尾都是假，我們不要用美妙的言詞，一切也都是虛妄虛話。
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