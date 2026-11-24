九合一選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋昔日言論再被翻出。台北花卉公司副董事長黃子哲指出，高喊「市民主義」的沈伯洋，過去是個不折不扣的「市民貶抑」的慣犯。他曾因不滿連勝文言論而在臉書批評台北市民，「這就是為什麼台北市一個沒救的地方，水準真的太低了」。

黃子哲指出，2014年4月連勝文在國民黨內初選贏了丁守中，代表國民黨參選台北市長。後來連勝文在一場活動中高呼要團結勝選，給太陽花學運違法衝撞者一個教訓。當時沈伯洋在臉書發文對連勝文的這番言論表達不滿，令人震驚的是，文中他竟遷怒並痛批台北市民「這就是為什麼台北市一個沒救的地方，水準真的太低了」。

黃子哲說，沈伯洋如此嚴重羞辱台北市的原因，只是因為他們仍會投票給連勝文，這就是沈伯洋中二的民主素養。對於那些會去支持他所討厭候選人的台北市民，就對他們貼標籤是水準極其低落，甚至無限上綱到整個台北市已經無藥可救。

此外，黃子哲說，沈伯洋在另一篇臉書留言中，同樣抨擊連勝文還連帶辱罵台北人「連勝文的都可以有人相信了，不要低估台北人的智慧，完全沒有極限啊，」很顯然，沈伯洋言下之意就是台北人愚昧無知到極點，由此可知，沈伯洋是個標準的仇視主義者，過去也常常表現在他不理性的言行中，包括大罷免期間恣意扣人紅帽，製造社會對立與仇恨。

黃子哲說，民主政治是尊重人民的選擇，沈伯洋卻是對不同意見的人民叫囂辱罵，甚至是人身攻擊，那種非我族類、其心必異的扭曲心態，都是反民主的病徵。事實上，沈伯洋說的「台北低水準」，和提名他的賴清德總統說的「打掉雜質」，兩者都一樣是台灣民主的敗筆與傷害。

黃子哲酸，諷刺的是，12年後，沈伯洋竟然要代表民進黨參選，這個他認定充斥著無知市民又是個超低水準城市的市長，為了選票，他立馬換了另一副嘴臉，變成陽光正向的暖男，還有臉大談「台北市長選舉不論誰勝出都是民主的勝利」、「每位市民都是城市的一份子，不只要彼此包容，更要能互相欣賞、相互扶持，台北才會變得更好。」等花言巧語。

黃子哲說，過去輕蔑台北言猶在耳，如今聲稱要陪伴台北宛如笑話，沈伯洋是真心轉變還是噁心欺騙，選民自有公斷，但對於過去那些侮辱台北的言論，想問問沈伯洋，是否還欠所有台北市民一個真心的道歉？