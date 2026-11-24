選戰最後倒數，新北藍綠兩軍不只在大型造勢場合較勁，近期車隊掃街路線也數度重疊，地面戰從各自催票延伸到路線攻防，有諜對諜意味，也有互踩對方本命區的攻防。藍綠車隊前後腳進出相同選區，新北街頭瀰漫一股捉對廝殺的緊張氣氛。

兩軍昨再度將戰線拉到汐止、金山、萬里一帶，日前也曾在淡水、瑞芳等地出現車掃路線重疊情況，今天車掃及路戰行程不約而同都到淡水、林口。儘管雙方行程時間巧妙錯開，沒有真正迎面交鋒，但沿途支持者各自集結、夾道應援，難掩較勁意味。所幸雙方支持者都保持風度與克制，未發生摩擦。

車掃路線安排撞場，是巧合還是刻意？雙方都否認刻意安排，卻不諱言，動員過程難免消息走漏，也讓選戰最後階段的陸戰攻防增添心理戰意味。

新北藍綠雙方近期車掃行程高度重疊，昨天蘇巧慧從金山出發，再到萬里、汐止，李四川則是上午先到汐止，下午再到金山與萬里，藍綠雖然重疊區域，時間安排巧妙錯開，沒有在路上短兵相接。

日前藍綠也選在同一日到東北角瑞芳等地區車掃，綠營在上午、藍營在下午，雙方陣營巧妙避開；之前也發生綠營行程從八里出發到淡水，同日藍營則是從淡水到八里，雙方路線巧妙閃過。

藍綠陣營都否認刻意跟隨對方行程，但在選情緊繃、時間有限的最後關頭，候選人每一趟車掃都不只是例行拜票，更是搶時間、搶曝光、搶選民注意力的地面動員。新北幅員遼闊，29個行政區各有不同選民結構，候選人必須在有限時間內走遍各區，既要鞏固基本盤，也要爭取中間選民，任何一個區域都不願輕易放手。

選戰最後幾天，藍綠車隊愈走愈近，街頭攻防進入白熱化。從造勢場合的群眾拚場，到車隊掃街的路線交錯，雙方都不願放過任何爭取選票的機會。即使沒有真正迎面交鋒，前後腳進入同一選區，已是另類的貼身較勁。新北市長選戰從空戰、造勢一路延伸到街頭巷戰，最後關頭比的不只是誰的聲勢大，而是誰能把支持者的熱情轉化為投票日那天實實在在的選票。