軍民合用嘉義機場升級國際機場，有望逐步推進，立法院通過嘉義航空站4.9億元擴建預算，民航局明年規劃設計年底工程招標，為航空建設邁出大步；巧合的是，這項訴求成為縣市長選戰共識，民進黨縣長候選人、立委蔡易餘，以及藍白共推嘉市長候選人張啓楷，分屬不同陣營，都主張爭取嘉義機場升級國際機場，飛航國際航線。

民航局規劃的擴建工程，利用嘉義航站現有航廈前方停車場空地，改善老舊航站設施及旅客服務空間，工程經費約4.9億元，已獲立法院

通過。預計明年完成規劃設計，年底辦理招標，後續朝提升航站服務功能及符合國際航線通關、安檢需求方向進行。

嘉義航空站是雲嘉地區重要航空據點，長期使用設施老舊，目前飛航澎湖、金門離島航線，每天各有定期往返各一航班，旅運需求穩定，疫情後離島交通需求增加，地方期待立榮航空公司增班。嘉義機場過去有上海、日本包機直航經驗，具備發展國際包機基礎。

縣市長候選人將升級嘉義機場列為交通產業發展政見。蔡易餘主張配合台積電嘉科園區先進封裝廠，發展國際貨運及客運航線，並提出航站西移、串聯高鐵及國道交通，打造以國際貨運為主、客運為輔航空運輸中心。張啓楷提出爭取升級國際航線、恢復包機直航，盼藉此帶動嘉義觀光，打造國際觀光城市。

針對蔡易餘提出航站西遷構想，嘉義航站表示，與現階段擴建計畫並不衝突，未來仍可配合國家整體交通建設及長遠發展需求評估。

從民航局推動擴建嘉義航站計畫，到不同政黨縣市長候選人共同提出國際航線願景，嘉義航空站發展形成跨黨派共識。現階段擴建工程規劃設計及明年底招標進度，將是地方關注航空建設能否實質落地的重要指標。

立法院通過嘉義航空站4.9億元擴建預算，民航局明年規劃設計年底工程招標，為航空建設邁出大步，圖為電腦設計模型圖。圖／嘉義航站提供

嘉義航空站是雲嘉地區重要航空據點，長期使用設施老舊，目前飛航澎湖、金門離島航線，每天各有定期往返各一航班，旅運需求穩定，疫情後離島交通需求增加，地方期待立榮航空公司增班。圖／嘉義航站提供