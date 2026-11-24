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下雨也不停歇！張善政合體邱奕勝中壢大市場掃街、握手致意
選戰倒數最後4天，桃園市長張善政今天前往中壢大市場、青果市場掃街拜票，今晨受鋒面影響，市場下起大雨，但市場熱情不受濕冷天氣影響，不少攤商及來採買或吃飯的民眾，看到張善政來，仍熱情握手致意、合影，高喊凍蒜。
今掃街行程，議長邱奕勝、桃園市議員議員候選人彭康傑、青果商業同業公會理事長賴玉英也陪同張善政一起掃街，即便衣服都被淋濕，張善政也不停歇步伐，一一與市場內攤商握手致意。
不少攤商看見張善政一行人，也放下手邊工作上前加油打氣，也送上白蘿蔔跟蒜苗，預祝凍蒜跟好彩頭，氣氛熱絡。更有熱情攤商手寫「善政賢能福國家，奕勝有為利百姓」對聯並送上好彩頭，力挺張善政、邱奕勝高票連任。
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