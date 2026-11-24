選戰倒數四天，台北市長蔣萬安昨天拿到民眾黨創黨主席柯文哲送的「金剛經」及一張柯親筆寫的信，蔣萬安昨深夜跑完滿檔的選舉行程，「和大家講晚安」時分享柯文哲送的金剛經等三樣「法寶」。

蔣也分享讀金剛經之後，記住、受益最大的三句話，包括「不取於相、如如不動」； 「一切有為法、如夢幻泡影」等，蔣還在金剛經上畫重點，內化成自己面對挑戰困境時，提醒自己不要被很多事情牽引注，就像現在不要被聲量引導、帶走，不要汲汲營營去追求這些，應該把心放在該做的事情上面。

蔣萬安也分享柯文哲親筆寫的卡片，卡片上寫著「洋流，即非洋流，是名洋流。洋流不是洋流，只是名字叫做洋流，所以看穿這個幻象，就不再迷惑了，只要穩扎穩打，就行了。」蔣說，就像那一天柯文哲在大造勢說的，給他鼓勵「穩扎穩打！你可以的！」

另外，蔣萬安前晚開始車掃，許多人網友好奇蔣萬安手上的手板，如「尖叫聲」、「注意安全」、「1128出門投票」等，其中有一張也是網友敲碗想看蔣萬安染成AI合成的金色頭髮，蔣萬安也透露「我其實很想染！」