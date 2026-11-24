基隆市長選舉唯一的一場公辦電視政見會今晚在中嘉寬頻吉隆有線電視舉行，提問人詢問如果當選市長，未來4年任期如何讓市民有感？謝國樑說，如果連任成功，積極推動AI資料數據中心是他就施政很重要的事。童子瑋表示，他要恢復文官士氣、改善交通醫療、推動七區建設，未來4年將是基隆脫胎換骨的重要關鍵。

基隆市新聞記者公會理事長李宇屏提問，如果當選，4年內能完成哪些政見讓市民有感？童子瑋表示，基隆建城400年，未來4年將是城市脫胎換骨的重要關鍵，他上任後首先將恢復公務體系的行政秩序與士氣，讓文官充分發揮專業，由市長負責提出明確的施政方向。

童子瑋指出，交通是第一項優先工作，對外將與台北市政府合作，透過尖峰時段包車、基隆發車等方式，解決通勤族上不了車的問題。對內則提出市區公車四大改革，包括公車汰舊換新、公車路線調整、公車司機加薪及公車智慧化，特別針對長年未調整的路線，重新規劃符合市民生活及醫療需求的公車服務。

童子瑋表示，第二項重要工作是醫療政策，將提升市中心急診及復健服務量能，分擔基隆長庚醫院的醫療負擔，讓長輩獲得更便利的醫療照顧，同時兼顧就醫交通需求、護理人員權益與醫療人力配置，確保醫療服務穩定運作。

針對地方建設，童子瑋指出，七個行政區都有具體發展規畫，包括仁愛區結合市政大樓共構推動都市更新、信義區利用六合停車場空間，在保留停車功能的前提下增設風雨球場，以及中山區推動海洋生態館建設，帶動周邊旅宿及觀光產業發展。

童子瑋強調，相關建設與預算都已進行規畫，包括基港雙心及威海營區等重大計畫，未來將積極與中央政府溝通合作。他表示，市民不能再等四年，卻看不到任何改變，未來將以具體施政成果，讓基隆市民真正感受到城市的進步。至於台肥一廠，他希望規畫的後勤支援基地。

謝國樑則回答，如果連任他首先要推動AI資料數據中心，這是他要發動AI基礎產業建設最重要的一環，因為台電已表明將提供足夠的產業電力，這對蓋AI資料數據中心是非常重要的條件。

謝國樑說，長遠的規畫，未來他希望台肥一廠能推動的AI產業園區，但以現階段的電力供應條件而言，最適合是先放在八德路上的八堵區域，市府正在盤點相關合適的地點，基隆未來的產業轉型就是要思考如何建置AI數據中心、產業園區。

謝國樑表示，基隆港東、西岸也早有完整規畫，碧砂漁港八斗子要興建全台灣最大的遊艇港及購物中心、星級飯店，未來將是東北角旅遊亮點。舊威海營區招商案也正在推動，東西岸是重要觀光、文化、經濟及商業的廊帶，東西岸、AI會有完整策略，應能在4年期間發展。