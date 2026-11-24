無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢、花蓮市長候選人魏嘉彥的父親魏東河昨清晨因病辭世，享壽七十五歲。魏嘉彥說，兄弟倆近期將減少競選行程，仍會持續爭取選民支持，希望完成父親盼望兒子都能當選心願，預計選後辦告別式。

縣長候選人游淑貞、張峻昨分別在花蓮南北區車掃，中午張峻低調到靈堂上香，游淑貞因人在富里鄉，路途遙遠，預計今天前往致意。

魏東河曾罹患肝癌，去年換肝手術後一度好轉，今年四月因身體不適住院，經檢查發現癌細胞擴散至肺部，昨清晨在家人陪伴下離世。魏嘉彥透露，父親生前始終掛念哥哥魏嘉賢的縣長選情，最大期盼就是魏嘉賢能勝選，為花蓮鄉親服務。

今年六月，花蓮市長魏嘉彥未獲國民黨提名連任，僅同意報備參選，魏東河聽聞消息情緒激動，緊急送慈濟醫院加護病房觀察；上月十一日，魏嘉彥競總成立，魏東河與魏嘉賢一同力挺，當時魏東河要旁人攙扶，但精神狀況不錯，不料一個多月後，距投票不到一周因病過世。

魏嘉彥說，治喪期間，兄弟倆將視情況調整拜票安排，盡可能減少公開行程，仍會努力拚選舉；考量選舉期間事務繁忙，父親告別式預計在投票結束後舉行。

魏家是花蓮政治世家，魏東河曾任花蓮市民代表及三屆縣議員，妻子林珉慧曾任縣議員、市民代表。長子魏嘉賢曾任花蓮市長，目前是縣議員，今年投入縣長選戰；次子魏嘉彥曾任市民代表、縣議員，爭取市長連任；三子魏鈺晟現任市民代表，也尋求連任，長女魏如薰曾任市民代表，魏東河的兄長魏木村曾是花蓮市長。