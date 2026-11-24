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新莊選戰12搶7 藍綠啟動配票拚議員席次
新北市新莊區市議員選戰十二搶七，藍綠陣營都啟動聯合配票策略，力拚席次極大化，民眾黨議員陳世軒尋求連任，親民黨、台灣綠黨也想插旗，戰況激烈。市長侯友宜昨天陪國民黨新人王珮宇車掃，他說，王認真有想法但缺知名度。民進黨新秀吳奕萱、陳岱吟也透過空戰拓票，老將不敢掉以輕心，要鞏固既有支持者，更須強化空戰聲量，避免在新人攻勢下流失選票。
國民黨在新莊提名現任議長蔣根煌、蔡健棠及新人王珮宇三人，力拚維持三席，市黨部日前公布採取生日月分方式配票。民進黨上屆奪得三席，此屆擴大提名現任議員翁震州、林秉宥，及新人吳奕萱、陳岱吟共四人，同樣採生日月分方式配票，透過團隊默契與戰略，讓得票均勻，力拚席次極大化。
新人廝殺激烈，侯友宜昨陪國民黨新人王珮宇車掃，盼發揮市長母雞效應，協助新人拓展知名度。侯直言，王珮宇有創意、肯打拚，但知名度仍有待提升，陪同掃街助攻，替新人爭取更多曝光機會。
民進黨新人吳奕萱、陳岱吟雖有聯合配票策略加持，仍賣力衝刺，透過網路社群爭取曝光，每天將參與造勢活動、街頭拜票或政見發表會等影片ＰＯ上個人臉書與支持者互動，要吸引選民關注。新人在網路社群上聲量高，又有新人紅利，讓現任議員感受到巨大壓力。
議長蔣根煌、市議員蔡健棠強項在地面部隊及組織戰，眼見新人主攻網路社群空戰，蔡近期加大力道拍影片宣傳，呈現問政成果。
民眾黨陳世軒尋求連任，以「請讓我繼續做事」為訴求，積極經營網路社群，透過一句「我處理」回應市民疑難雜症，建立個人服務品牌，吸引年輕選民關注。
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