新北市新莊區市議員選戰十二搶七，藍綠陣營都啟動聯合配票策略，力拚席次極大化，民眾黨議員陳世軒尋求連任，親民黨、台灣綠黨也想插旗，戰況激烈。市長侯友宜昨天陪國民黨新人王珮宇車掃，他說，王認真有想法但缺知名度。民進黨新秀吳奕萱、陳岱吟也透過空戰拓票，老將不敢掉以輕心，要鞏固既有支持者，更須強化空戰聲量，避免在新人攻勢下流失選票。

國民黨在新莊提名現任議長蔣根煌、蔡健棠及新人王珮宇三人，力拚維持三席，市黨部日前公布採取生日月分方式配票。民進黨上屆奪得三席，此屆擴大提名現任議員翁震州、林秉宥，及新人吳奕萱、陳岱吟共四人，同樣採生日月分方式配票，透過團隊默契與戰略，讓得票均勻，力拚席次極大化。

新人廝殺激烈，侯友宜昨陪國民黨新人王珮宇車掃，盼發揮市長母雞效應，協助新人拓展知名度。侯直言，王珮宇有創意、肯打拚，但知名度仍有待提升，陪同掃街助攻，替新人爭取更多曝光機會。

民進黨在新莊區提名的四名市議員候選人掛起與市長候選人蘇巧慧的聯合看板。記者黃子騰／攝影

民進黨新人吳奕萱、陳岱吟雖有聯合配票策略加持，仍賣力衝刺，透過網路社群爭取曝光，每天將參與造勢活動、街頭拜票或政見發表會等影片ＰＯ上個人臉書與支持者互動，要吸引選民關注。新人在網路社群上聲量高，又有新人紅利，讓現任議員感受到巨大壓力。

議長蔣根煌、市議員蔡健棠強項在地面部隊及組織戰，眼見新人主攻網路社群空戰，蔡近期加大力道拍影片宣傳，呈現問政成果。

民眾黨陳世軒尋求連任，以「請讓我繼續做事」為訴求，積極經營網路社群，透過一句「我處理」回應市民疑難雜症，建立個人服務品牌，吸引年輕選民關注。