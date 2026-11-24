選戰倒數計時，賴清德總統、前總統蔡英文近期頻為民進黨基隆市長候選人童子瑋站台，國民黨文傳會主委陳以信昨質疑，政治背書不能取代候選人對誠信問題的說明責任，兩位總統高規格力挺童，不能替他回答論文疑點，更無法為他的政治誠信背書。童回應，別再政治干預學術，學校有專業判斷，請尊重學校。

陳以信指出，竹北市長候選人邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬質疑童子瑋論文與學長論文多處文字重合，廿八項數據中廿一項計算錯誤、研究結論前後矛盾等具體問題；童陣營始終未提出完整解釋，只以政治抹黑回應。他質疑，難道數據算錯也是政治抹黑？研究內容前後矛盾，能用一句符合標準帶過？

陳以信表示，外界將童子瑋論文爭議形容為「林智堅2.0」，民進黨應正視過去處理學術倫理爭議的標準。政治人物面對質疑，有責任提出證據、公開說明。

陳以信說，市長是城市領導者，誠信是最基本要求；候選人如果連自己論文疑點都無法清楚回答，市民當然有權質疑他是否具備擔任市長所需的誠信與責任感。

基隆市長謝國樑團隊昨也質疑，童子瑋究竟有沒有看懂自己論文？如果連最基本的研究數據都算不清楚，要如何讓市民相信他提出的政策禁得起專業檢驗？

童子瑋呼籲，不要政治干預學校，也反問「謝國樑的論文用同一套標準，比例有多少？」既然海大已受理檢舉，就交由學術單位專業的認定，別再政治干預學術，也不要誤導視聽，持續抹黑、指責他人。