基隆市長選舉公辦政見會昨晚登場，拚連任的謝國樑提出十二建設成績單，也火力全開轟對手童子瑋海大論文涉抄襲，是操守與誠信問題，絕非一句「政治口水」能帶過，市民如何放心把市政交給他？童子瑋反批謝國樑執政四年朝令夕改、電動機車政見跳票等，他提出十二項承諾，強調若主政絕對不會重蹈謝國樑覆轍。

國民黨謝國樑、民進黨童子瑋、無黨魏造文三人同台，謝、童在碩士論文、基隆捷運、ＡＩ數據中心規畫都有交鋒，但童對論文議題冷處理，未回應質疑。

謝國樑指論文若有抄襲，涉及的就是誠信與操守，絕非一句「政治口水」就能帶過；交由專業認定，也不代表候選人可以免除對市民說明的責任。要爭取市民託付，就應先對自己論文負責，正面接受誠信與操守檢驗。

謝國樑提及十二建設展現施政執行力，拋出智慧科技園區、ＡＩ產業園區及八斗子海洋觀光三大產業發展方向。謝主張活化台肥基隆一廠舊址，運用鄰近大台北生活圈及電力設施的區位條件，引進數位科技與高附加價值產業，堅決反對在市區設置土資場；基隆捷運則要進安樂區，不廢台鐵。

童子瑋列舉十二項謝國樑任內不當施政項目，在政見申論聚焦基隆長期產業與經濟發展，要透過工業區更新、科技產業轉型、基港雙心、觀光經濟及招商治理，讓基隆逐步從「通勤城市」朝向「產業城市」，成為一座真正「有產業、有投資、有工作機會」的城市。

童子瑋說，捷運是串聯北北基桃生活圈，帶動產業投資的重要基礎，將以五堵、六堵、七堵及八堵為核心，推動既有工業區轉型，引進國防科技、人工智慧及半導體等新興產業。八堵車站應定位為轉運中心，結合暖暖地區活化，開發社宅吸引青年留在基隆生活。

魏造文提及海水倒灌地區，市府應重視改善預防，沿海要修建大堤政見。

藍綠加緊催票，謝國樑昨由前桃園縣長吳志揚陪同車掃。前總統蔡英文連兩天到基隆助選，昨再陪童子瑋車掃衝刺。