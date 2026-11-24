新北市長選情持續緊繃，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧昨不約而同將車掃行程安排在汐止、金山及萬里一帶，藍綠車隊路線接近。沿途支持者夾道迎接、揮旗吶喊，兩軍街頭動員互別苗頭，選戰最後關頭短兵相接，展開近身巷戰。

藍軍車隊行經海岸及漁港時，李四川勾起在屏東小琉球漁村成長記憶表示，父親過去為一家生計，總是冒著風浪出海討生活，未來會用相同心情守護新北，「我一定會乘風破浪、突破種種困難，守護新北這個家」。

李四川昨由新北市長侯友宜陪同到汐止福興宮參香，隨後展開車掃，李強調，將延續侯友宜八年市政基礎，加速推動捷運汐東線等交通建設，打造新北ＡＩ科技產業廊帶。

針對金山、萬里聯外交通，李表示，未來將研議重啟萬雙隧道規畫，若能順利推動，可望由萬里直通台北市外雙溪，改善北海岸聯外交通瓶頸。此外，也將透過「青春山海線2.0」計畫，搭配周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，串聯新北各地特色景點，增加旅遊商機，並吸引年輕人留在家鄉發展。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）昨天在金山及萬里大車掃，沿途有許多支持者揮舞旗幟。記者鄭超文／攝影

蘇巧慧昨再登「粉紅超跑」車掃，從金山出發前往萬里、汐止，沿途許多支持者聚集在應援點高舉「新北慧贏」手搖旗大喊加油，有民眾自製「水獺媽媽得第一」手板，也有跑團民眾在汐止跟著車隊跑步應援，眾人高呼「新北一定贏」，氣氛熱烈。

車掃直播團隊還出動空拍機，為線上觀眾捕捉北海岸沿海美景，網友紛紛留言「我大新北太美啦」、「沒看過車掃這麼多豐富視角」。

蘇巧慧表示，選戰最後階段，會繼續堅持正面、陽光的態度，未來她將帶領市府團隊推動「新皇冠海岸」、「鑽石山城」等觀光政見，串聯新北山海資源，推動全運具友善路廊，對廿八座漁港進行漁港總體檢，打造討海人安心打拚、觀光客開心旅遊的漁港體驗經濟。