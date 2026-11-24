雲林斗六市長選舉藍營分裂，還隔空交鋒，國民黨雲林縣黨部與黃復興黃國林委員會四天前聯名發出「致黨員同志一封信」，喊話支持黨提名的黃尤美；脫黨參選的議員賴淑娞丈夫、全國商業總會理事長許舒博昨也發表「給斗六最親愛市民的一封信」，表示最重要的是老百姓。

斗六市人口逾十萬人，是雲林縣最大票倉，候選人包括國民黨初選勝出獲提名的市民代表會副主席黃尤美、脫黨參選的縣議員賴淑娞，以及民進黨提名前立委尹令瑛角逐，形成「三姝之爭」，藍營內部憂心讓綠營收漁翁之利，更恐連帶影響縣長選情。

國民黨雲林縣黨部、黃復興黃國林委員會共同發出「致黨員同志一封信」，以「團結不容踐踏、能力不能抹煞」為題，重申黃尤美是依循黨提名機制成為中央黨部唯一正式提名市長候選人，也批賴淑娞一方既然接受初選，就應尊重結果，「黨紀不容踐踏，團結不能分裂，拒絕背叛、拒絕兩手策略」。

面對黨部公開催票，賴淑娞的丈夫許舒博昨發出公開信反擊說，永遠人民最大，不是政黨，一個可以給老百姓帶來幸福的人才是最好的選擇，「請大家用心來想一想，誰才是會改變斗六的未來？還是繼續讓一些利益為某些人所獨占，而不是歸給全體市民」，給賴淑娞一個機會，斗六的未來才有希望。