國民黨主席鄭麗文昨再度為無黨嘉義縣長候選人吳品叡衝刺選情，以「魚很大尾，要給它翻面，沒翻面放太久會臭酸」呼籲翻轉嘉縣綠營長期執政；民進黨候選人蔡易餘昨持續車隊掃街，再提「嘉義百村小旅行」政見，若當選要把嘉縣本土故事轉化為ＩＰ、文化品牌。

吳品叡為在野大聯盟共推，鄭麗文曾出席她競總成立大會，本月四日和昨天「救台大行動」到嘉縣巡迴宣講，鄭麗文也都出席替她站台。鄭麗文說，吳品叡年輕，卻有韌性與服務熱忱，敢於挑戰艱困選區，呼籲選民透過選票表達立場。

蔡易餘昨到布袋鎮、義竹鄉等車隊掃街，他在社群發布影片談嘉義百村小旅行的政見，他說，嘉縣處處皆是動人本土故事，包括平埔族洪雅族的諸羅山與打貓、王得祿與「太保」地名等，珍貴歷史記憶都是嘉義專屬ＩＰ，未來加以整合。

此外，民進黨雲林縣長候選人劉建國昨由立委鍾佳濱陪同到口湖鄉車隊掃街，兩人異口同聲說雲林和屏東都是農縣大縣，將來攜手為農漁民創造更美好未來。劉建國也意有所指說，過去有人提出要在沿海設立水產精品區，迄今未見實現，將影響水產業的競爭力，他將與農業部合作，透過加工、冷鏈等產業升級，引資設廠實現打造園區。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡則和立委羅智強前往褒忠鄉車掃拜票，張嘉郡說，褒忠近年教育醫療、防洪治水、社會福利及文化保存都有具體成果，未來持續推動有才寮排水上游治理工程、整修龍岩派出所辦公廳舍、擴大老人食堂據點、加速褒忠產業園區設立，讓褒忠持續進步。