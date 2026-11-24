投票日逼近，高雄藍綠市長候選人卯勁發動車隊掃街催票，國民黨柯志恩找新竹市長高虹安助選，民進黨賴瑞隆的「隆捲風號」一天橫掃五區。針對疑似賴瑞隆的音檔外流，賴指是暗黑力量要影響選舉，檢警已介入偵辦；柯志恩則說，選前奧步多，支持賴提告，釐清真相。

柯志恩近日掃街人氣旺，昨午與高虹安合體，陪同三民區四名議員候選人掃街，展現「藍白合」氣勢，高虹安盛讚柯是她崇拜的政壇前輩，質詢犀利精彩，政見會後很多年輕朋友都說，柯是兼具教授級專業與女性溫暖的選選人，學經歷及口條都是高雄市民最佳選擇。

新竹市長高虹安（右三）昨與國民黨高雄市長候選人柯志恩（右二）在高雄掃街拜票。記者徐白櫻／攝影

民進黨賴瑞隆昨早車掃大樹、大社等地，沿途鄉親致贈甘蔗、鳳梨，用最有在地味的方式獻上祝福。還有鄉親擂鼓助陣，賴瑞隆站在吉普車上揮手、比出大愛心一一回應支持，下午接續車掃仁武、鳥松，晚間回到深耕服務十年的本命區前鎮請託，全程馬不停蹄。

針對近日網路流傳疑似賴瑞隆聲音的錄音檔，外界十分關心真偽，賴瑞隆指選戰最後階段，卻有這類深偽、變造音檔散布，並有特定人士協助散播，暗黑力量透過各種造假方式來試圖影響選舉，非常骯髒、惡劣，請檢警速查，把幕後黑手揪出來。

國民黨柯志恩說，她沒看過、也沒聽過該音檔，對此無法做細節描述，但過去吳敦義市長曾因偽造音檔對選情造成非常大影響，選舉將近「奧步」層出不窮，所以她支持賴提告、釐清真相。不過也提醒，過去很多民進黨候選人在選前提出深偽的錄影帶或錄音帶，司法單位都不了了之，這點大家要多多注意。

另，高虹安昨也到台南和國民黨南市長候選人謝龍介掃街，她肯定謝在公辦政見會全程不看稿，展現對市政議題的熟悉，以及對台南未來的清楚願景。