選戰進入倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今晚與市議員候選人吳瓊華舉辦聯合競選總部成立大會時說，吳瓊華在大肚、烏日和龍井選區雖屬同額競選，但請鄉親切勿鬆懈，因為這場選舉是對她多年服務與問政的「信任投票」因此呼籲鄉親們踴躍投票，讓吳瓊華得票數比上屆更高，並將信任化為支持他的力量，攜手全壘打。

江啟臣今全天拜票衝刺。下午在立法委員楊瓊瓔陪同下深入神岡、潭子與大雅區車隊掃街，分別攜手神岡區羅永珍與陳清松、潭子區賴朝國及大雅區吳呈賢共同向鄉親懇託。晚間接著趕赴烏日區的臻愛花園飯店，出席與吳瓊華舉辦的聯合競選總部成立大會。市長盧秀燕、立委顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔及多位里長皆到場，全場高呼「棒棒全壘打」，氣氛熱絡。

聯合競總成立大會湧入大批大烏龍鄉親，江啟臣為吳瓊華授戰旗，並獲贈菜頭、彩帶與獎盃。盧秀燕隨後趕抵，與兩人高舉「凍蒜」與「包粽」合影，象徵市政順利接棒。

江啟臣致詞說，將延續盧秀燕「幸福城市」基礎，並有三大施政原則。第一是「安全第一」，主張市府每年至少編列10億元改善老舊校舍、教室、廁所與跑道，不必苦等中央補助，並結合智慧科技建立預警安全網，讓政府走在問題前面。

第二是「健康優先」，將研議補助中央未涵蓋的長輩帶狀疱疹、孕婦呼吸道疾病及兒童腸病毒等疫苗，強化預防醫學。同時延續盧秀燕任內興建近10座國民運動中心的成果，擴增室內運動場館，並承諾65歲以上老人健保補助絕對不會中斷。

第三是「省時間、賺大錢」，將串聯五大生活圈改善交通，打造「20分鐘生活圈」產業上邁向智慧製造與AI機器人，並善用水湳國際會展中心發揮「前店後廠」優勢，讓企業賺錢、勞工加薪，將台中升級為「國際會展都市」，呼籲市民11月28日出來投票，共創黃金10年。

台中市長盧秀燕與江啟臣共同高舉「凍蒜」，象徵市政順利接棒。圖／江啟臣提供