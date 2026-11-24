台北市長蔣萬安昨合體民眾黨議員黃瀞瑩車掃，意外爆發插曲；有支持者疑太熱情邊騎車邊揮手，追撞前方汽車，蔣立即下車關心傷者情況。但社群有造謠人稱蔣萬安不關心「孕婦」，竟蹲著發呆；黃瀞瑩闢謠說，這是扭曲事實，簡直沒有人性，不該對傷者第二次傷害。

蔣萬安昨還原過程指出，當時發現有支持者發生車禍，車隊趕快靠邊暫停，衝上前關心傷者狀況及整個情形，也請同仁聯繫救護車，送到醫院初步檢查沒有大礙。蔣強調，團隊會持續關心後續，也呼籲市民一定要留意路況，並注意安全。

警方昨到場，發現騎士呂姓女子、後座蔡姓母親及嬰兒四肢擦挫傷，送醫無大礙。但查出呂女無照駕車，肇事責任待釐清。

但有網友和醫師在社群平台發文質疑蔣萬安「先檢討孕婦」，現場沒有緊急調度指揮。國民黨北市議員游淑慧留言澄清，「她不是孕婦，『下次騎車要注意安全』這一句也不是蔣萬安講的，聽聲音也知道」。立委徐巧芯也指出，蔣團隊第一時間就已協調救護。

黃瀞瑩表示，當下有直播畫面，大家也都很清楚事發經過，蔣萬安第一時間立刻停車、下車關心傷者，後續也到醫院慰問，傷者已平安出院，所謂蔣「不關心孕婦」，完全是扭曲事實、編故事的造謠，真的很沒有人性。