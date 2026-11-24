民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安上周同台造勢，釋放藍白合訊號。柯文哲昨天表示，那場活動是民眾黨的場子，自己算是半個主人，就是順其自然；他也反問，真的要投給民進黨台北市長候選人沈伯洋嗎？「先搞清楚，不要頭腦壞掉。」對於沈有意請益，柯說，到這一秒都沒人跟他說沈要見面，「他怎麼敢來，一定被我Ｋ一頓」。

沈伯洋昨說，柯的言論還是如此美妙，他對柯很多想法也不贊同，但對事不對人，不需要針對人或人格來討論；柯在食安追蹤或社宅怎麼排除萬難做決定，都是可以請益的方向。

蔣萬安昨一整天與民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、許甫、吳怡萱、張志豪、林珍羽車隊掃街，吳怡萱將柯文哲的「金剛經」及親筆寫的卡片送給蔣萬安；柯寫下，「洋流不是洋流，只是名字叫做洋流，看穿這個幻象，就不再迷惑了，只要穩紮穩打，就行了。」蔣萬安當場非常驚喜，並表達感謝。

柯文哲說，民眾黨幕僚常開玩笑，沈伯洋政見只有三條：「順起來」、「縫起來」跟「關起來」，以市民大道的政見為例，「你想得到，人家早就想得到」。

有別於藍綠兩大黨籌辦「選前之夜」活動，民眾黨確定不舉辦大型造勢活動。民眾黨主席黃國昌昨天宣布發起「微光成炬，全台應援-螢火蟲行動」，號召支持者共同參與選戰影像徵件，選前之夜將在自家Youtube頻道透過直播呈現。

至於是否參加國民黨候選人的選前之夜活動，柯文哲說，民眾黨還是會以自家候選人為優先，當天預計會以嘉義市長、竹北市長及花蓮市長候選人為主。