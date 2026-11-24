選戰倒數，有山友前天在玉山排雲山莊前，撞見有人試圖降下國旗，疑想以「洋流」旗幟替換，遭阻止後作罷，山友氣憤直呼「誇張」。玉管處昨證實，管理員發現後已制止，呼籲上山應避免對立衝突。另有山友發文，北插天山山徑也出現洋流飄帶，林保署新竹分署表示，將派人上山檢視，若發現會拆掉。

民進黨台北市長候選人沈伯洋說，原本放國旗的地方，就放國旗比較好，若喜歡洋流旗幟，不管在身上或活動時舉起來比較妥適。台北市長蔣萬安說，選舉到了最後階段，支持者情緒會很激動，行為還是要符合法律規範。國民黨立委徐巧芯表示，排雲山莊的國旗，誰都不該擅自更換，難怪愈來愈多人站出來，不能再讓大罷免「借屍還魂」，再次亂台。

有山友在Threads分享，廿二日下午四時，排雲山莊前有人試圖將國旗降下，換上所謂的「洋流」旗幟，後遭莊主制止，此行為才未得逞。山友表示，排雲山莊登山者珍惜的山岳據點，不是用來表達個人政治立場、挑戰公共秩序的地方，呼籲尊重山岳、國旗與土地，應正當、理性表達理念，想搏取關注也要守住基本底線。

玉山國家公園管理處證實確有此事，前天排雲山莊前有山友欲掛帶政治意涵的旗幟，管理員發現後立刻制止。依國家公園法等規定，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動，依法可處以一千五百元至三千元罰鍰，現場未開罰。

另有山友發文，北插天山山路出現洋流飄帶，山林為何要被政治汙染？林保署新竹分署表示，該處接近北插天山三角點，大溪工作站若發現會拆掉。

法界認為，若私自降下排雲山莊國旗，改升其他旗幟，可能觸及刑法一六○條除去國旗國徽之罪，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金；至於犯罪與否，主要是卸下後對國旗的處置，有無侮辱中華民國的主觀犯意。