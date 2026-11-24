立法院日前三讀通過普發現金兩萬元，十三名民進黨立委缺席表決，其中十一人參選縣市長，包括民進黨雙北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧。國民黨新北市長候選人李四川昨天向行政院長卓榮泰喊話，政府若有稅收超徵，就應還稅於民，「不要給蘇家四千多萬這麼乾脆，給市民兩萬塊就不副署」，希望站在市民生活角度思考。

國民黨立委王鴻薇質疑，卓榮泰是在觀望九合一選舉結果，若民進黨選情理想，就可能以違憲為由拒絕副署，呼籲民眾透過選票要求行政院副署。

沈伯洋反嗆，「他們每次只要講別人是什麼，就表示他們自己在做，百試不厭」。他對普發現金的態度有三個原則，就是要有紅利、照顧弱勢有剩餘、不能舉債，現在有一定程度的ＡＩ、科技紅利，這次追加預算及總預算都有提出對於弱勢的照顧，在不舉債的狀況下，就可以做到普發，「如果把普發的金額提高變成要舉債，我不贊成」。蘇巧慧日前主張，回歸行政院版本較符合憲法精神。

民眾黨前主席柯文哲質疑沈伯洋，「你為什麼不去投票？」不只普發現金，攸關六十五歲長者免健保費的「老人福利法」修法，甚至毒駕修法，沈都沒現身投票，他的結論就是四個字「不要鬼扯」。

國民黨台南市長候選人謝龍介說，若行政院堅持不願發放，他當選市長後，由南市府編列預算，運用增加的地方財源，補發給全市一八五萬名市民每人二萬元現金，並規畫搭配消費券，擴大在地消費效益。

民進黨台南市長候選人陳亭妃說，只要藍白不要擋，中央政府已編列預算明年元旦起發放一萬元；立委職責只能刪預算，不能增加預算，現又知法犯法，普發二萬元只是拖延人民拿到一萬元的時間。

謝龍介駁斥，賴清德總統要發的一萬元是編在明年預算，藍營發二萬元是因今年超徵稅額一兆多元，立法院三讀通過振興特別條例，將超徵稅額約四至五成退還全民共享，「只要行政院長副署，人民兩項都可以領，一共三萬元」。