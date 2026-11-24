行政院長卓榮泰前天在新北助講時，質疑台北市長蔣萬安造謠翡翠水庫設光電板，「台北市府養一隻烏賊，在那邊吐黑煙」；蔣萬安昨天反擊，政院連續三年發公文給台北市政府，明顯的白紙黑字公文清清楚楚，「心中有佛，看人就像佛，卓院長心中沒有人民，也沒有把人民的顧慮放在心上，卓的心中只有烏賊。」

卓榮泰前天輔選民進黨新北市長候選人蘇巧慧時，重批蔣萬安光電板議題造謠，更酸蔣萬安過去政見不外乎「輝達、牛奶、大巨蛋」，現在改成「翡翠、故宮、光電板」，但這是無中生有的事。

媒體昨追問，是否卓揆也覺得水庫設光電板不妥，為何台南、高雄要繼續設置？蔣萬安昨反問，卓心中到底有沒有把人民安全、人民顧慮放在心上，「很顯然他沒有」。

蔣萬安日前號召成立「台灣好水聯盟」，他昨天在臉書公布，廿一位在野黨縣市長候選人全部響應連署「好水公約」，民進黨縣市長則無人響應。蔣說，好水聯盟不分黨派，希望大家都可以參與，守護民眾用水安全，用實際行動把宣誓化成具體承諾，不分黨派，攜手守護乾淨水源。

蔣萬安說，連署的縣市長候選人將堅守兩大主張，包括供應民生、灌溉及民生備援用水的水庫，禁止設置水面型光電設施；立即拆除已設置於民生及灌溉用水水庫的水面型光電板。守護每一座水庫，就是守護家家戶戶的日常、農民的生計，以及下一代安心用水的權利。

相較於在野黨串聯好水聯盟，民進黨台南市長候選人陳亭妃昨表示，當選後會要求成立「水質監測小組」，將公民團體、里長、人民等地方意見領袖的意見全部納入，也會設監測的儀器，清洗時要求監督小組絕對會站在市民的立場親自監督，只要有一點點不放心，就勒令停止光電板運作。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨天重申，若當選，上任一年內一定依法拆除烏山頭水庫的光電板，「我一定做到，否則辭職謝罪」。

新竹市長高虹安昨南下輔選謝龍介時表示，竹市曾推動全台唯一「我要喝好水」的城市公投，取得壓倒性勝利，竹市雖無水庫，她上任後落實喝好水政策、訂定相關自治條例法規，民生議題無黨派問題，放在第一優先，全力支持謝龍介的訴求，未來二座城市會在「喝好水」議題一起努力。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞也表態，反對在民生及農業灌溉水域架設水面型光電設施。