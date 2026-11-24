選戰倒數，新北藍綠兩軍不只在大型造勢場合較勁，近期車隊掃街路線也數度重疊，地面戰從各自催票延伸到路線攻防，有諜對諜意味，也有互踩對方本命區的攻防。藍綠車隊前後腳進出相同選區，在新北街頭捉對廝殺。

兩軍日前曾在淡水、瑞芳等地出現車掃路線重疊情況，昨再度將戰線拉到汐止、金山、萬里一帶。儘管雙方行程時間巧妙錯開，沒有真正迎面交鋒，但沿途支持者各自集結、夾道應援，難掩較勁意味。所幸雙方支持者都保持風度與克制，未發生摩擦。

車掃路線安排撞場，雙方都否認刻意安排，卻不諱言，動員過程難免消息走漏，也讓選戰最後階段的陸戰攻防增添心理戰意味。

雖然藍綠陣營都否認刻意跟隨對方行程，但在選情緊繃、時間有限的最後關頭，候選人每一趟車掃都不只是例行拜票，更是搶時間、搶曝光、搶選民注意力的地面動員。新北幅員遼闊，廿九個行政區各有不同選民結構，候選人必須在有限時間內走遍各區，既要鞏固基本盤，也要爭取中間選民，任何一個區域都不願輕易放手。

選戰最後幾天，藍綠車隊愈走愈近，街頭攻防進入白熱化，雙方從造勢場合的群眾拚場，到車隊掃街的路線交錯，都不願放過任何爭取選票的機會。即使沒有真正迎面交鋒，但前後腳進入同一選區，已是另類的貼身較勁。