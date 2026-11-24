九合一選舉最後倒數，檢調在選前偵辦多起案件，民眾黨前主席柯文哲昨天表示，賴清德總統上任兩年半以來，最大的失敗就是司法改革破產，針對此次九合一選舉，司法機關對民進黨新北市長候選人蘇巧慧、高雄市長候選人賴瑞隆、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩疑有不同處遇，遭外界質疑有雙標；如果按照民進黨政府關押柯文哲的標準，蘇巧慧、賴瑞隆現在應該當場收押。

徐欣瑩因助理涉嫌散播ＡＩ深偽性影像，在選前八天遭檢調偵訊，引發徐絕食抗議；蘇巧慧因胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，接受政府及公股資金四五○○萬元，遭民眾黨告發，但未見檢方查辦；賴瑞隆則被指控接受雲豹能源相關政治獻金三○○萬元，外界質疑檢調未發動偵辦。

法務部回應，個案是否涉及違法，應由檢察官依具體事實及證據認定，法務部對具體個案不干預、不介入、不指導，尊重檢察官依法行使職權。

國民黨昨天呼籲全民共同唾棄選舉奧步；針對徐欣瑩助理遭偵訊並查扣多部競選總部電腦，國民黨也質疑司法雙標傷害民主政治，喊話司法應嚴守中立，維持選舉的合理公平。

此外，徐欣瑩因助理遭檢調偵訊而絕食抗議，凌晨身體不適緊急送醫。國民黨主席鄭麗文昨下午赴醫院探視，並表示國民黨對案情真相的要求不會妥協。國民黨立院黨團也聲援徐欣瑩，譴責執政當局動用國家機器與政媒力量聯手操作，是「假查案之名，行癱瘓選戰之實」，更是赤裸裸的司法介選。

但遭徐欣瑩李姓助理涉嫌散播性影像的民進黨竹北市長候選人曾聖凱昨赴民進黨立院黨團舉行記者會，呼籲該名助理站出來公開是受誰委託，他與家人將「選擇放下」。

柯文哲昨接受廣播節目專訪，他說多數先進國家都是內閣制，因為行政跟立法衝突會少很多，然而台灣是採用總統制的國家，行政立法司法三權分立互相制衡，「當司法垮掉的時候，行政跟立法抗爭無法解決，就是台灣現在的局面」，「正常國家怎麼會不副署、不公布、不執行？」

柯文哲說，台灣正在一步步走向民主獨裁，「我相信賴清德有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力，如果他有希特勒的能力，我們就慘了」；如果真的讓民進黨選贏，台灣將走向希特勒的時代，「成功就變成希特勒，失敗就變成南韓前總統尹錫悅，更慘的是變成烏克蘭總統澤倫斯基」。

柯批評，賴總統的個性就是偏執，現在已經變成國家危機，好像沒有任何人勸得動，綠營長輩從前總統陳水扁、民進黨前主席許信良都沒有人能夠與其對話，「怎麼會一個制度沒有辦法制衡總統？」