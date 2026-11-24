九合一選舉將於本周六投票，陸委會副主委沈有忠昨出席一場座談會前受訪表示，中共對台介選已不是新鮮事，手法包括金錢資助特定候選人、認知戰及地下賭盤等。針對近期有候選人涉嫌蒐集台灣民眾個資及人臉照，他指出，這已不是單純的介選，還上升到嚴重的國安問題，呼籲國人提高警覺。

兩岸政策協會昨舉行「ＡＰＥＣ峰會後的美中競合：經貿博弈、台海情勢與戰略抉擇」座談會。沈有忠會前被問到政府是否掌握中共介選的具體事證時回應，中共對台介選方式非常多；他希望國人提高警覺，了解中共介選情況，也希望中共能秉持客觀態度，了解台灣民主政治的運作。

沈有忠說，認知戰在平常就可能發生，包括舉行ＡＰＥＣ期間，也會有一些認知戰訊息，但資助特定候選人或成立政黨，當然就是有來參加選舉、破壞選舉的目的；也可能透過地下賭盤操作等其他方式，將資金匯入台灣選舉。他指出，檢調單位及國安局已蒐集一些具體事證，待案件進入相關司法程序時，再向國人報告。

針對桃園市議員候選人周曉芸涉嫌蒐集台灣民眾個資及人臉照，沈有忠稱，這部分可能已不是單純的介選，甚至已經上升到很嚴重的國安問題。沈有忠表示，中共現在ＡＩ技術不斷進步，高科技做法與過往相比更加具體、細緻；大陸境內已有大量人臉辨識系統，最近在香港也看到相關情況。

至於檢調近期偵辦多起涉及反滲透法的相關案件，被質疑可能影響選舉，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨強調，選舉期間不等於司法假期，民進黨對於犯罪偵辦的標準就是「藍綠一致」。